Vale-gás nacional inclui novo grupo entre beneficiários do programa. Veja

O Congresso Nacional aprovou, há pouco mais de uma semana, o projeto Vale-gás Nacional. O programa deverá fazer pagamentos médios que variam de acordo com a média de preço do botijão no país no momento do repasse. Mesmo depois dessa aprovação, muita gente ainda tem dúvidas sobre o benefício.

Uma dessas dúvidas é sobre quem vai poder receber o projeto. De acordo com o texto do benefício, o dinheiro em questão vai para pessoas que estejam inscritas no Cadúnico do Governo Federal. Mas não é só isso. O cidadão também precisa ter uma renda per capita de no máximo meio salário mínimo.

O texto, no entanto, inclui outros grupos que podem receber o programa além deste primeiro. Todos os usuários que fazem parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) podem receber o dinheiro. Para quem não sabe, o BPC é uma ação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para idosos e pessoas com deficiência.



De acordo com o texto do projeto, há ainda outro grupo que pode receber o benefício. São mulheres vítimas de violência doméstica. Elas passariam a receber o programa depois da comprovação da situação. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui. E é isso o que já foi aprovado pelo Congresso Nacional.

Juntando todos esses grupos se espera que o Governo tenha que pagar esse benefício para algo em torno de 24 milhões de pessoas. Para se ter uma ideia, isso é bem mais do que a quantidade de usuários que deverão fazer parte do novo Bolsa Família. De acordo com o Presidente Jair Bolsonaro, cerca de 17 milhões receberão o dinheiro do novo programa.

Ainda não há definição

Ainda não está claro como o Governo vai fazer para distribuir esse vale-gás para os brasileiros. Na verdade não se sabe nem se o Presidente Jair Bolsonaro vai mesmo sancionar esse documento nos próximos dias.

Como dito, esse projeto do vale-gás nacional já passou pelo crivo do Congresso Nacional. Foram vitórias seguidas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Acontece, no entanto, que agora, o texto está indo para o gabinete de Bolsonaro.

Não se sabe o que vai acontecer, principalmente porque além desse projeto que está chegando do Congresso, o Presidente precisa analisar também um outro benefício de vale-gás que chegou da Petrobras.

Cobrança por mais rapidez no Vale-gás

No entanto, o fato é que boa parte da população não está muito preocupada sobre qual vai ser o projeto aprovado. Muitas pessoas só querem que essa ajuda chegue o mais rapidamente possível.

Hoje, ainda não há prazo para a chegada do dinheiro no bolso dos trabalhadores. No caso do projeto da Petrobras, ainda não dá para saber nem como é que esse benefício vai funcionar de fato. A estatal ainda não deu essas explicações.

Em algumas regiões do país, o botijão de gás de 130kg está batendo os R$ 130. A média nacional está subindo sem parar desde o início deste ano. É por isso que muita gente está pedindo mais rapidez por parte das autoridades.