Vale Gás no valor de R$ 300: Saiba como sacar

Devido ao aumento constante no preço do gás de cozinha, vários estados passaram a auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade na compra do produto. Isso porque, muitas estavam sem condições financeiras, apelando para meios como carvão e lenha, muito prejudiciais à saúde.

Pensando nesta situação, o governo de São Paulo criou o Vale Gás no valor de R$ 300 através do programa Bolsa do Povo. As parcelas visam contribuir na compra do botijão de gás de 13 kg.

O Vale Gás vem disponibilizando parcelas de R$ 100, sendo três no total. A primeira foi paga no mês de julho, a segunda em setembro e a terceira agora em novembro, encerrando o ciclo do benefício.

Regras do Vale Gás



Para ter acesso ao benefício, a família deve residir em comunidades carentes nos municípios do estado e, ter renda per capita mensal de até R$ 178. Além disso, é preciso estar inscrita no CadÚnico e não receber o Bolsa Família.

Segundo o governo do estado, cerca de 426,6 mil pessoas serão beneficiadas. O financiamento será de R$ 128 milhões, administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado.

Como sacar ou consultar o benefício

Para saber se tem direito ao Vale Gás, é preciso acessar o site Bolsa do Povo. Para isso basta informar seu Número de Inscrição Social (NIS). Na plataforma também é possível emitir o protocolo e a senha para sacar o benefício.

Contudo, o valor do Vale Gás deve ser retirado de uma só vez, por meio dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou da rede Banco24Horas, usando o código gerado no site.

Pagamento é aprovado para todo o país

O Projeto de Lei que cria o Vale Gás nacional foi aprovado na Câmara dos Deputados, Agora, o texto segue para sanção presidencial.

O novo projeto foi criado com o objetivo de conceder um auxílio em dinheiro para que as famílias em estado de vulnerabilidade consigam comprar o botijão de gás. De acordo com informações do governo federal, o Vale Gás foi criado devido o aumento dos preços de produtos essenciais, como o botijão. Os cidadãos em situação de baixa renda deixam claro que aumento dos preços está fora de seus orçamentos.

O governo federal informou que o valor do Vale Gás nacional vai variar de acordo com cada região do país. Isso porque a regra geral é a concessão do valor de 50% do botijão de 13 quilos.

Ainda, o governo afirmou que os recursos para o pagamento do novo benefício devem vir de parte dos lucros pagos pela Petrobrás à União. Além disso, parte vem da União no valor de royalties de petróleo e gás natural.

Quem terá direito ao benefício?

Famílias inscritas no CadÚnico ;

; Famílias cuja renda mensal per capita seja igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 550);

Famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).