Valentina Francavilla fica chocada ao saber que Mirella pediu divórcio a Dynho; veja vídeo

Após sua eliminação de “A Fazenda 13”, Valentina Francavilla descobriu diversos acontecimentos de fora do reality. Durante sua passagem pela “Cabine de Descompressão”, a peoa soube do pedido de divórcio que MC Mirella deu entrada e se mostrou chocada com a situação.

No momento em que a ex-assistente do Ratinho contou que achava que Sthe Matos, MC Gui, Dynho e Dayane estariam na final, Lucas Maciel fez questão de atualizar a modelo sobre as novidades.

“Dynho não está numa semana muito legal”, disse o apresentador. “Dynho está usando uns pijamas com o rosto da Mirella, né?”, contou ao iniciar a ‘fofoca’. “Ela pediu o divórcio menina”, completou.

Valentina ficou em choque com a informação e pediu para saber mais detalhes sobre o ocorrido.

Confira o momento: