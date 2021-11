“Vamos buscar o título” – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 1 (AFI) – O treinador do Campinense, Raniele Ribeiro, como não podia deixar de ser, estava muito feliz com a vitória por 3 a 1 contra o Atlético-CE, no fim de semana, em Campina Grande, que deu o vaga ao rubro-negro na final do Brasileiro da Série D, depois de um empate no primeiro jogo no Ceará. Na final a Raposa encara o Aparecidense-GO, que eliminou o ABC-RN, após vencer em casa por 4 a 2 e perder em Natal por 1 a 0.

FALA PROFESSOR

Na coletiva para a imprensa, Raniele disse que tem o sentido de dever quase cumprido mas que quer agora o título.

“A sensação depois de um jogo como esse é dever cumprido. Alías, quase cumprido, pois vamos buscar o título. Não acabou o ano ainda. Graças a Deus todos os objetivos traçados foram cumpridos esse ano e vamos coroar com o time na final com esse elenco maravilhoso”, disse. “Vamos buscar esse título, que seria histórico para o clube e para o estado” .

O treinador enfatizou a importância de todo atletas: “Claro, temos sim que valorizar esse nosso elenco que mostrou determinação e aplicação em todos os momentos”. Raniele destacou ainda o adversário, o Atlético-CE: “Precisamos ainda valorizar nosso adversário. O Atletico é uma grande equipe muito bem comandado pelo técnico Raimundinho e tem um ótimo conjunto. Esse vitória nossa e vaga na final tem que ser muito valorizada pelo grande adversário que enfrentamos”, disse o técnico.

Raniele chegou no meio do Campeonato Paraibano com um time desacreditado, e fez o Campinense crescer no decorrer da temporada: “Eu cheguei aqui com o elenco montado, e somente acrescentei algumas peças,mas temos que valorizar todo esse elenco que está conosco desde lá, valorizar todo o trabalho da diretoria, comissão técnica enfim, de todo mundo”, sintetizou.