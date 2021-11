‘Vamos jogar nossas vidas’ – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 16 (AFI) – Mesmo com a derrota por 3 a 2 para o Corinthians, o Cuiabá precisa seguir focado para confirmar sua permanência no Campeonato Brasileiro. O time volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, quando recebe o Internacional na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 33.ª rodada.

Para o técnico Jorginho, o time se portou bem diante do time paulista e disse não ter dúvidas de que o Cuiabá conseguirá seu objetivo.

“Fomos corajosos pra jogar em cima do Corinthians. O time foi corajoso e não se rendeu. Eu não tenho dúvida de que vamos alcançar o nosso objetivo. Faltam esses seis jogos e vamos jogar nossas vidas para manter o Cuiabá na primeira divisão”, garantiu.

QUEM JOGA?

Neste duelo, dois desfalques já são conhecidos: o volante Auremir, que se recupera de lesão no joelho, e do meia Yesús Cabrera, em trabalho de transição. O atacante Guilherme Pato pertence ao Inter e também está fora, mas já não vinha sendo aproveitado por Jorginho.

A boa notícia fica por conta de Elton, que será relacionado após dores musculares. Jogando em casa, Jorginho deve montar um time mais ofensivo e promover a volta do atacante Max. Com isso, Rafael Gava e Camilo brigam por uma vaga no meio-campo.

CUIABÁ – Walter; João Lucas, Paulão, Empereur e Uendel; Yuri Lima, Pepê e Rafael Gava (Camilo); Clayson, Max e Jenison. Técnico: Jorginho.