Vândalos usam explosivo caseiro contra sede de time do Brasileirão – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 22 (AFI) – A sede de uma das torcidas organizadas do Ceará foi atacada no último sábado por um grupo, ainda não identificado. Três homens, flagrados por câmeras de segurança, atiraram explosivos caseiros contra o prédio do Cearamor, no Bairro Damas.

Membros da TUF jogaram bombas caseiras na porta da sede da Cearamor, onde membros da Mancha Verde estão concentrados antes de partir para o jogo contra o Fortaleza. pic.twitter.com/5NjdRMLEBL — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) November 20, 2021

Ainda não há maiores informações de quem cometeu tal ato. Foram três objetivos arremessados na sede, mas apenas um explodiu, provocando uma nuvem de fumaça. Após o vandalismo, os infratores deixaram o local com o carro.

As investigações estão sendo realizadas pela Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar do Ceará. Acredita-se que os envolvidos eram de uma torcida organizada do Fortaleza.

Ataque à sede do Ceará

BRASILEIRÃO

Falando em futebol, o Ceará ocupa a nona colocação, com 46 pontos, a seis de entrar no G-6. O próximo desafio é diante do Corinthians, na quinta-feira, às 20h, no Castelão.