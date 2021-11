Vans gratuitas farão integração com o metrô para levar público à Flipelô

De 17 a 21 de novembro, data da Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ), quem for de metrô para a festa literária, vai poder contar com vans disponibilizadas pela organização do evento, para fazer a integração a partir da Estação de Metrô Campo da Pólvora até o Pelourinho.

O transporte estará disponível gratuitamente, do dia 18 (quinta-feira) ao dia 21 de novembro (domingo), das 9h às 22h (de quinta-feira a sábado) e no domingo das 9h às 21h. As vans sairão a cada 30 minutos ou menos, conforme o fluxo do público.

A programação completa da FLIPELÔ 2021 está disponível no site e nas redes sociais do evento.

