Vantagens e desvantagens ambientais das lâmpadas solares

Um investimento em luz solar de alta qualidade pode fornecer anos de iluminação praticamente livre de carbono para residências, escritórios, parques, jardins e infraestrutura pública. É uma ótima maneira para um indivíduo ou comunidade conservar energia e reduzir as interrupções causadas por climas extremos e desastres climáticos.

Para comunidades que carecem de infraestrutura de energia centralizada, incluindo muitas comunidades rurais em todo o mundo, a iluminação solar é uma grande contribuição para a independência energética. Também contribui para a segurança pública iluminando calçadas e ruas, reduzindo acidentes de trânsito e aumentando a segurança pessoal.

No entanto, a iluminação solar, como todos os sistemas de energia solar, tem impactos ambientais. As baterias e componentes eletrônicos acabarão se tornando lixo, e esse lixo contém ingredientes perigosos que devem ser gerenciados adequadamente para evitar poluição tóxica.

Lembrando que as baterias podem conter chumbo, lítio, plásticos e ácido sulfúrico; Os painéis fotovoltaicos contêm silício, alumínio, estanho, cobre, cádmio e chumbo; os componentes elétricos contêm plásticos e metais. Se não forem descartadas de maneira adequada, essas substâncias podem poluir o ar, o solo e a água.

Este é um desafio particular nos países em desenvolvimento, onde a gestão de resíduos é mais provável de ser conduzida sem regulamentação para garantir o descarte seguro. A ausência desse processo pode produzir lixo eletrônico que representa sérias ameaças ao meio ambiente. Alguns países exigem ou incentivam a reciclagem no fim da vida útil de pelo menos alguns desses produtos.

Hoje, há apelos para fortalecer essas práticas e garantir que os projetos solares em todos os lugares apoiem o descarte seguro e a reciclagem de materiais, uma vez que os componentes tenham chegado ao fim de seu uso produtivo. Claro, isso é importante não apenas para a iluminação solar, mas também para a tradicional.

Onde quer que você more, é importante pesquisar a longevidade de seus produtos de iluminação solar e priorizar a qualidade. Opte por aqueles que provavelmente durarão, para que os benefícios ambientais não diminuam.

E então, gostou do artigo? Esse tema pode ser abordado em provas de vestibulares, do Enem (que já está se aproximando!), assim como de concursos públicos. Compartilhe com quem precisa saber disso!

Não deixe de ler também: Atualidades: Países emergentes são afetados pela falta de energia renovável