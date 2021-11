Vasco 2 x 2 Remo – Clima hostil e péssimo empate para os visitantes na Série B – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 19 (AFI) – Em clima de final de festa, o Vasco só empatou com o Remo na noite desta sexta-feira, por 2 a 2, em São Januário, no Rio, pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paraense chegou a abrir 2 a 0 no placar ainda no primeiro tempo.

Foi o sétimo jogo sem vitória do Vasco, que não vence desde a 30ª rodada, quando passou pelo Coritiba (2 a 1). A sequência mantém o time na nona posição, agora com 48 pontos – deve perder posições no final de semana. Enquanto o Remo, que vinha de quatro derrotas seguidas, é o 16º, com 42.

O clima em São Januário foi hostil durante os 90 minutos. Os torcedores que estiveram nas arquibancadas vaiaram e xingaram os jogadores o tempo todo, sendo necessário que o clube acionasse o sistema de som do estádio com cantos gravados para abafar as críticas.

REMO ABRE 2 A 0 NO PLACAR E CLIMA ESQUENTA

Com bola rolando, o Vasco até criou oportunidades de sair na frente do placar. Aos dez, Nenê fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para Germán Cano. O atacante, livre de marcação, chutou muito mal pela linha de fundo. O mesmo Cano, aos 22, voltou a perder ótima chance dentro da área.

Mas o Remo soube se defender a aproveitar as falhas do time carioca para abrir boa vantagem. Aos 30, Erick Flores roubou bola de Riquelme e tocou para Neto Pessoa mandar para as redes. O gol dos visitantes foi sentido pelo Vasco, que sete minutos depois levou o segundo com o volante Lucas Siqueira.

O placar de 2 a 0 para o Remo foi o suficiente para deixar o ambiente ainda mais tenso em São Januário, mas que foi amenizado aos 41 minutos, quando Nenê cobrou escanteio da direita e Léo Matos, de cabeça, mandou para as redes, descontando para o Vasco.

VASCO APROVETA EXPULSÃO E EMPATA

No segundo tempo o Remo voltou com postura bastante defensiva e consequentemente o Vasco esteve mais tempo no ataque. O problema foi passar pela forte marcação paraense, assim como a própria instabilidade emocional dos atacantes, sobretudo Morato, um dos mais criticados pela torcida.

A situação do Remo ficou delicada aos 24 minutos, quando Victor Andrade fez falta em Jhon Sánchez, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso, num lance infantil que irritou o técnico Eduardo Baptista à beira do gramado.

Com um a menos, o Vasco seguiu no ataque e passou a ser mais incisivo. E o empate foi uma questão de tempo em São Januário. Aos 36 minutos, Léo Matos cruzou na área e a defesa do Remo afastou mal, mandando a bola nos pés de Galarza, que encheu o pé, no canto direito do goleiro Vinicius.

Os minutos finais foram de intensa pressão do Vasco pela vitória. Na melhor oportunidade, aos 46, Daniel Amorim desviou de cabeça e a bola obrou para Caio Lopes dentro da pequena área. O atacante finalizou, mas o goleiro Vinicius fez um verdadeiro milagre, segurando o empate no Rio.

PRÓXIMOS JOGOS

A 38ª e última rodada será disputada no domingo, dia 28, com todos os jogos às 16 horas. O Vasco enfrentará o Londrina, no estádio do Café, em Londrina (PR), enquanto o Remo receberá o Confiança, no estádio Baenão, em Belém (PA).