Vasco x Remo – Vale para muita gente, menos para o Gigante da Colina! – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 18 (AFI) – Apenas cumprindo tabela na reta final da Série B do Brasileiro, o Vasco da Gama recebe o Remo nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, pela 37ª rodada. Essa será a última partida do time cruzmaltino em São Januário na temporada e o objetivo é se despedir com vitória.

O Vasco amarga um jejum de seis partidas, sequência que acabou com as chances de acesso e o manteve no meio da tabela, com 48 pontos. Do outro lado está um time desesperado na luta contra o rebaixamento. Na beira do Z4, em 16º lugar, o Remo tem 41 e vem de quatro derrotas seguidas.

INFORMAÇÕES DO VASCO

Ainda sem definir quem será o treinador em 2022 após a saída de Fernando Diniz, o Vasco será comandado mais uma vez de forma interina pelo auxiliar Fábio Cortez. Mudanças devem acontecer em relação ao time que empatou com o Vila Nova, por 2 a 2, em Goiânia.

A principal novidade é o retorno de Germán Cano após cumprir suspensão. Essa pode ser a última partida do argentino em São Januário, pois seu contrato encerra em dezembro e ainda não há acordo para renovação. O volante Bruno Gomes, liberado para resolver questões pessoais, e o meia Gabriel Pec, suspenso, também estão de volta.

Por outro lado, Fábio Cortez não vai poder contar com o volante Andrey, que recebeu o terceiro cartão amarelo em Goiânia. O prata da casa, inclusive, está de saída do clube depois de não chegar a um acordo para a renovação do contrato que se encerra em dezembro.

INFORMAÇÕES DO REMO

A delegação do Remo recebeu o apoio da torcida no embarque para o Rio de Janeiro na última quarta-feira. Os azulinos espalharam placas e bandeiras no aeroporto e chegaram a conversar com os jogadores para passar apoio apesar da situação delicada.

Não bastasse a situação ruim na tabela, o Remo acumula desfalques para o jogo válido pela penúltima rodada. O meia Felipe Gedoz – lesão no joelho esquerdo – e o volante Pingo – desconforto muscular – se juntaram ao zagueiro Rafael Jansen e ao lateral-direito Wellington Silva. A lista ainda tem o meia Marcos Júnior, que não pode enfrentar o Vasco por questão contratual.

Por outro lado, o atacante Lucas Tocantins foi liberado pelo departamento médico e volta a ficar à disposição do técnico Eduardo Baptista, que fez sua estreia na derrota para o Goiás, por 1 a 0, em Belém, na última segunda-feira.