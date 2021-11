Vasco x Vitória – Quase sem chances, Cruzmaltino reencontra rival que decretou 1º rebaixamento – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 09 (AFI) – Ciente de que praticamente não tem mais chances de acesso, o Vasco busca encerrar o Campeonato Brasileiro Série B com honra para dar esperanças ao torcedor na próxima temporada. Nesta quarta-feira, às 21h30, jogará novamente em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), desta vez contra o Vitória, pela 35.ª rodada. Os adversários chegam desesperados, pois estão dentro do Z-4, a zona de rebaixamento.

CLASSIFICAÇÃO

Após a goleada sofrida para o Botafogo, por 4 a 0, o choro de Nenê e as palavras de Fernando Diniz deixaram claro que o Vasco já sabe que permanecerá na segunda divisão. Não é para menos, pois o clube tem 47 pontos e só pode chegar a 59, enquanto o CSA fecha o G-4, zona de acesso, com 55. Nesta rodada, porém, o Goiás pode retomar o posto com 58.

O Vitória chega em situação complicada na luta contra a degola. Com 34 pontos, está na vice-lanterna (19.º), iniciando a rodada a quatro pontos do primeiro time fora do Z-4. A torcida vascaína sempre tem más lembranças quando se trata do Vitória em São Januário. Em 2008, o clube baiano venceu por 2 a 0 e decretou o primeiro rebaixamento da história do clube carioca. Mal sabia o torcedor que a presença do Vasco na Série B se tornaria corriqueira, a caminho de sua quinta participação em 2022.

VASCO

Fernando Diniz lamentou muito o revés para o Botafogo e, mesmo com a iminente permanência, vai focar no trabalho até o término para só depois pensar em 2022.

“As chances matemáticas praticamente não existem, então é um outro cenário. A torcida está extremamente irritada, infeliz, triste e com todo direito. Temos que saber absorver tudo aquilo que vem de fora e o torcedor vascaíno merece dias melhores. O lugar do Vasco é na Série A, não na Série B. Vamos trabalhar até o fim e, se for da vontade do Vasco, vamos conversar (sobre 2022”, afirmou.

O treinador vascaíno não indicou se fará muitas alterações no time, mas duas coisas são certas: o desfalque de Léo Matos e o retorno de Riquelme. O primeiro foi expulso no clássico e será substituído por Zeca, que atuou na esquerda no último jogo. Assim, Riquelme, que cumpriu suspensão, entra na esquerda.

VITÓRIA

Mesmo com a situação do Vasco, o discurso no Vitória é de cautela, pois sabe que o adversário que ao menos encerrar a temporada em melhor situação. O técnico Wagner Lopes admitiu que seu time jogará no contra-ataque, mas que a marcação não será o único foco.

“Eu projeto um jogo difícil, que o Vasco, na maior parte do tempo, vai ter a bola. A gente vai ter que saber fechar os espaços, saber contra-atacar, explorar as transições ofensivas. A gente não vai lá só para marcar. A gente vai lá para jogar também. Ter ousadia com responsabilidade”, afirmou.

Wagner não poderá contar com o atacante Hitalo, que sofreu lesão no joelho, e com o meia Bruno Oliveira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Hitalo não é titular e, no meio-campo, Eduardo deve ganhar chance. Ainda no setor de criação, Fernando Neto e Soares disputam uma vaga.