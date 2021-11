V´deo: Câmeras flagram furto em depósito de construção em Arapiraca

Imagens da câmera de monitoramento de um depósito de materiais de construção no bairro Canafistula, em Arapiraca, Agreste alagoano, mostram o momento em que um homem furta materiais do estabelecimento. O crime ocorreu na última quinta-feira (4). De acordo com o proprietário e as imagens, o criminoso aproveitou que a funcionária estava na calçada e…

De acordo com o proprietário e as imagens, o criminoso aproveitou que a funcionária estava na calçada e furtou fios, avaliados em mais de mil reais.

Após o ato, ele fugiu, tomando destino ignorado. Os proprietários confeccionaram Boletim de Ocorrência e a polícia está investigando o caso.

Quem souber informações, pode ligar para o disque denúncia, 181. O anonimato é garantido.