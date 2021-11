Veja 3 dicas de como cuidar de cabelos platinados

Aposto que você aí já está pensando em como apreciar a praia e o solzão de Salvador, e com os cabelos loiríssimos saiba que é importante redobrar os cuidados. Já que a alta exposição aos raios solares facilita a quebra dos fios e a perda ou esverdeamento, e isso ninguém quer, não é mesmo?!

Produtos com protetores solares ou térmicos:

O protetor térmico tem que ser nosso melhor amigo no verão, afinal, ele cria uma camada protetora ao redor dos fios, que evita tanto a incidência de calor quando o surgimento de pontas duplas. Tem a função de selar a cutícula capilar e evita a hidratação. Uma boa dica para quem sempre esquece é usar produtos que já contenham o protetor solar.

É muito comum, ver pessoas usando produtos avulsos em cabelos com coloração, mas isso não supre os nutrientes necessários e pode levar a um rápido desbotamento. E na hora do banho regule para uma temperatura que não agrida os fios ou cause grande exposição ao calor.