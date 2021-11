veja como acessar aplicativo do programa sem bloqueios

O Governo Federal começou há pouco menos de duas semanas os pagamentos do Auxílio Brasil. Para quem não sabe, esse é o programa que está substituindo o Bolsa Família. Só que mesmo depois do início desses repasses muita gente ainda tem dúvidas sobre essas liberações. Pelo menos é o que se vê nas redes sociais.

Uma das questões que mais estão tirando o sono dos usuários agora têm relação com o app do benefício. O Governo lançou esse aplicativo há algumas semanas e muita gente está dizendo que ele está registrando uma série de bloqueios. Para tentar evitar que isso aconteça, o cidadão precisa prestar atenção no processo do acesso ao programa.

Logo depois de instalar o aplicativo no celular, o usuário precisa clicar no botão de Acessar. Certifique-se antes de fazer o download de que a aplicação seja desenvolvida pela Caixa Econômica Federal. Essa é uma maneira eficaz de tentar evitar fraudes com os seus dados pessoais.

Com o app instalado no celular, o usuário pode entrar no aplicativo utilizando a mesma senha que usa no Caixa Tem. Além disso, existe também a possibilidade de usar a senha que já se usava no aplicativo do antigo Bolsa Família. vale lembrar que o novo app é nada mais do que uma atualização dessa versão anterior.

Existe ainda uma terceira opção. O usuário pode optar por criar a sua senha do zero. O próprio aplicativo oferece essa possibilidade. Basta portanto seguir o passo a passo para criar essa palavra chave. É preciso oferecer uma conta de e-mail para produzir essa criação. O processo inteiro não dura mais do que cinco minutos.



Auxílio Brasil

De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 14,5 milhões de indivíduos estão recebendo esse dinheiro. O calendário desse primeiro repasse, aliás, deve chegar ao fim já nesta terça-feira (30).

MP do programa

Na última semana, aliás, a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade a Medida Provisória (MP) que cria o programa Auxílio Brasil. Com isso, o texto segue agora para análise do Senado. A expectativa é que o texto passe com facilidade.

Entre outras coisas, essa MP aumenta o limite de renda exigido para entrada no programa. Além disso, ela também proíbe a formação de filas. Essas medidas, aliás, devem acabar fazendo com que mais pessoas tenham o direito de receber o dinheiro do benefício.

PEC dos Precatórios

Além dessa PEC dos Precatórios, o Governo Federal precisa aprovar também a MP do Auxílio Brasil. Esse texto prevê permitir que o Palácio do Planalto tenha a liberação para parcelar as suas dívidas com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios.

Então se essa aprovação acontecer, abre-se mais espaço dentro do teto de gastos e isso seria usado para aumentar o valor do Auxílio Brasil. Esse texto, portanto, já passou pela aprovação em dois turnos na Câmara dos Deputados.

Agora, aliás, o documento está em tramitação no Senado Federal. A expectativa do Governo é que a votação aconteça já nesta terça-feira (30). O Planalto acredita que se a vitória acontecer, vai ser por uma pequena margem.