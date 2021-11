Veja como aumentar o limite do cartão de crédito

Muitas vezes os novos usuários do banco digital Nubank acreditam ser insuficiente o limite de crédito disponibilizado pela fintech. Apesar disso, é possível aumentar o limite do cartão de crédito de forma gradual, de acordo com o comportamento financeiro dos usuários.

Segundo o Nubank, o limite de cada usuário é estipulado por meio de uma projeção de gastos do cliente. Essa projeção leva em consideração análises de risco, bem como outras pontuações externas como o Score do Serasa.

“Nós nos preocupamos com a saúde financeira das pessoas. Também levamos em consideração o quanto é possível liberar de limite sem que a empresa assuma riscos de prejuízo. Por isso, pensamos em um limite que esteja de acordo com os gastos apresentados no cartão” justifica o banco digital.

Dicas para aumentar o limite do cartão de crédito Nubank

O Nubank informa que existem alguns comportamentos que podem contribuir para o aumento do limite do cartão de crédito dos usuários. Confira quais são:



Você Pode Gostar Também:

Não atrasar o pagamento das faturas do cartão de crédito;

Explorar bastante o limite atual, ou seja, utilizar o crédito disponível;

Concentrar seus gastos no cartão Nubank;

Evitar o crédito rotativo;

Pagar o total da fatura até a data de vencimento estipulada pelo banco digital;

Manter a renda sempre atualizada no aplicativo do Nubank.

Apesar disso, a fintech informa que além desses comportamentos, outros dados são analisados, como a relação dos clientes com agências de crédito e o comportamento do usuário em compras e pagamentos. O Nubank ainda analisa se existem parcelamentos de fatura e se o cliente já teve dívidas anteriores com o Nubank.

Como ajustar um limite já disponível?

É importante saber que os clientes Nubank podem ajustar seu limite do cartão de crédito direto no aplicativo. Desse modo, é possível aumentar e também diminuir o limite para ter mais controle dos gastos mensais.

Para diminuir o limite do cartão basta que o usuário abra o App no aparelho celular e clique em “Ajustar limite” na área do cartão de crédito. Em seguida basta arrastar a “gotinha” para a esquerda e diminuir o valor.

Se o usuário deseja aumentar o limite, também é possível fazer a solicitação pelo aplicativo. Para isso na área “Ajustar limite” é preciso clicar na opção “Pedir aumento”. Desta forma os clientes podem digitar o valor desejado ou escolher uma das sugestões de aumento. Por fim, basta clicar na setinha para avançar, escolher o motivo para a solicitação de aumento e o Nubank realizará uma análise.

Como manter o pagamento do cartão em dia

Manter o pagamento da fatura do cartão de crédito Nubank em dia é essencial para conseguir aumentar o limite de crédito. Desse modo, o banco digital oferece algumas dicas para não atrasar o pagamento.

A primeira recomendação do Nubank é escolher uma data de vencimento próxima a data de pagamento do salário. Dessa forma, assim que o cliente recebe seu salário pode pagar o cartão de crédito e evita gastar esse dinheiro.

Também é importante estar atento a data de fechamento da fatura, se necessário os clientes podem marcar essa data no calendário. No aplicativo Nubank existe a opção “Adicionar vencimentos no calendário”.