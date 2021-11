veja como consultar situação do perfil por telefone

O Governo Federal começou nesta quarta-feira (17) os pagamentos do seu mais novo Auxílio Brasil. Para quem não sabe, esse é o programa que está substituindo o Bolsa Família já a partir deste mês de novembro. Só que mesmo depois do início dos repasses, alguns usuários ainda não sabem se foram incluídos.

Para esses pessoas, basta saber que este primeiro pagamento está sendo feito para todos os usuários que estavam dentro do programa Bolsa Família até o último mês de outubro. A menos que você esteja em uma situação de inconsistência de dados. Para saber se este é o seu caso, é preciso buscar fontes de consulta.

De acordo com o Ministério da Cidadania, a grande maioria dos usuários do projeto estão usando aplicativos na internet para saber isso. Basta ir até a loja de aplicações do celular e procurar pelo app oficial do Auxílio Brasil. Quem tem o programa do antigo Bolsa Família, só precisa atualizar o sistema. Também dá para fazer essa consulta através do Caixa Tem.

Mas o que se sabe é que boa parte dos usuários do Bolsa Família não possuem conexão com internet. Nestes casos, portanto, há a possibilidade de consultar essa situação através de um número de telefone. Para quem não sabe é o 0800 426 02 07. A ligação é completamente gratuita, vale lembrar.

Ao discar, o cidadão vai seguir o passo. Primeiro ele tem que apertar a tecla 3 para ir para a opção de Auxílio Brasil e outros programas. Logo depois ele precisa clicar na opção 4, que é a que aponta para saber se foi incluído ou não no novo benefício. O último passo é digitar o Número de Inscrição Social (NIS) ou o CPF.



Quem não estava no Bolsa Família

Como dito, neste primeiro momento o Auxílio Brasil está sendo pago apenas para as pessoas que estavam dentro do Bolsa Família até o último mês de outubro. Quem não faz parte desse grupo, nem precisa consultar a sua situação.

Isso quer dizer, portanto, que os usuários que estavam recebendo o Auxílio Emergencial até outubro, não irão receber nenhum tipo de ajuda do Governo Federal neste mês de novembro. O mesmo vale para aqueles que não estavam em nenhum programa social.

Isso acabou levantando a ira de muita gente. De acordo com relatos nas redes sociais, muitos brasileiros estavam esperando pela possibilidade de entrar nesse novo Bolsa Família já agora em novembro. Mas até aqui, novas vagas ainda não foram abertas.

Auxílio Brasil a partir de dezembro

O plano do Governo Federal é mudar essa história a partir deste mês de dezembro. De acordo com membros do Palácio do Planalto, o plano original é inserir mais cerca de 2,4 milhões de pessoas no último mês do ano.

Isso, no entanto, só deve acontecer mesmo em caso de aprovação da PEC dos Precatórios. Esse é o texto que, de acordo com o Governo, abre espaço dentro do teto de gastos públicos para o pagamento deste benefício.

Essa PEC dos Precatórios já passou pela aprovação em dois turnos na Câmara dos Deputados. Agora, no entanto, o documento precisa passar pelo mesmo caminho no Senado Federal. A expectativa é de demora na análise.