veja como ficam os horários das agências da Caixa

Quem faz parte do Auxílio Brasil precisa prestar muita atenção nas notícias nesta semana. É que no meio dos pagamentos do programa, a Caixa Econômica Federal anunciou que vai alterar os horários de funcionamento das suas agências. E essas mudanças passam a valer já a partir desta terça-feira (23).

Desde 2020, com a chegada da pandemia do novo coronavírus, a Caixa decidiu alterar os seus horários básicos de atendimento. Para todo o Brasil, as agências estão abrindo por volta das 8h e seguem assim até às 13h. Quem chega antes desse prazo final tem que ser atendido pela equipe de qualquer maneira.

A partir desta terça-feira (23), isso vai mudar. De acordo com a própria direção do banco, os horários irão voltar para o que acontecia normalmente antes da pandemia. Então a grande parte do país vai acabar vendo suas agências abrindo às 10h e fechando por volta das 16h. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui.

Horário de atendimento das agências da Caixa:

Como é atualmente: 8h às 13h

Como vai ficar a partir desta terça-feira (23): 10h às 16h

É preciso prestar atenção, no entanto, para algumas especificidades. Em entrevista anda semana passada, o Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, alertou que nem todas as regiões do país seguirão esses novos horários. É que em alguns lugares, a questão do fuso horário pode mudar isso.



De qualquer forma, o site oficial da própria Caixa Econômica Federal oferece a opção de consulta dos horários de cada uma dessas agências ao redor do país. Dessa forma, é possível como está e como vai ficar a situação na sua cidade. É importante confirmar isso para não acabar passando por problemas a partir desta terça-feira (23).

Pagamentos do Auxílio Brasil

Essas mudanças acontecem justamente em um momento em que os pagamentos do Auxílio Brasil acabaram de começar. Durante esta semana, por exemplo, sabe-se que mais cinco grupos de beneficiários estão recebendo o benefício.

Quem não prestar atenção nessas mudanças de horários, pode acabar tendo frustrações nos próximos dias. De qualquer modo, a Caixa informa que decidiu voltar para o horário normal por causa da diminuição no número de casos de Covid-19 no país.

Além disso, há ainda a questão do fim do Auxílio Emergencial. Pelo que se sabe oficialmente, a Caixa Econômica Federal fez as últimas liberações do benefício ainda na última semana. Agora eles estão seguindo apenas com o novo Bolsa Família.

Outros canais de atendimento da Caixa

Vale lembrar ainda que é possível fazer as movimentações do Auxílio Brasil sem precisar sair de casa. De acordo com membros do próprio banco, o aplicativo Caixa Tem continua com essa função básica.

Então é possível pagar boletos e fazer transferências sem se preocupar com horário de atendimento da Caixa Econômica. Além desse app, há também o novo aplicativo do Auxílio Brasil, que já está disponível para download.

Quem quer ir para uma agência para tirar alguma dúvida, por exemplo, precisa saber que também é possível resolver isso remotamente. A Caixa disponibiliza o número 0800 104 0104 para que as pessoas tirem dúvidas sobre o Auxílio Brasil e outros temas também.