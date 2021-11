Veja lista com os famosos cotados para o ‘BBB 22’

A lista com os nomes dos famosos que estarão no elenco do “Camarote” do ‘Big Brother Brasil 22’ não para de crescer. Com estreia confirmada para o dia 17 de janeiro, o elenco de celebridades do reality conta com nomes de cantores, atores, ginasta e mais.

De acordo com informações do “Observatório da TV”, Bruno Montaleone, Lucas Lucco, Júlia Byrro, Ícaro Silva, Erika Januza e Rodrigo Pandolfo estão negociando com a TV Globo.

Arthur Aguiar, Jéssica Ellen, André Luiz Frambach, Sérgio Loroza, Ellen Rocche, Rodrigo Simas, Maíra Azevedo (Tia Má), Di Ferrero, MC Carol, Negra Li, Flavia Saraíva, Aline Campos (ex-Riscado), Carol Trentini e Jonathan Azevedo são outros nomes que podem compor o elenco da próxima edição do reality.