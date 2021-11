Veja momento em que Ituano recebe a taça de campeão! – Futebol Interior

Itu, SP, 20 (AFI) – Com vitória por 3 a 0 diante do Tombense-MG, o Ituano coroou a campanha do acesso com o título do Campeonato Brasileiro Série C. Na tarde deste sábado, recebeu os mineiros no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), e venceu com gols de João Victor, Igor Henrique e Iago Teles.

Esta é a segunda conquista do torneio do time do interior paulista, que já foi campeão em 2003. O resultado deu a taça ao Ituano porque no primeiro jogo os times empataram por 1 a 1.

CONFIRA O MOMENTO DA ENTREGA DA TAÇA: