veja quem ainda pode sacar 7ª parcela nesta semana

A semana ainda está longe de acabar quando o assunto é o Auxílio Emergencial. De acordo com as informações oficiais, mais dois grupos de usuários ainda poderão sacar o dinheiro da 7ª parcela do benefício nos próximos dias. Tratam-se de beneficiários que estão recebendo o último ciclo do programa.

Nesta quarta-feira (3) está sendo a vez dos informais que nasceram no mês de janeiro. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o dinheiro em espécie está na conta dessas pessoas desde as primeiras horas desta manhã. Esse grupo inclui aqueles que se inscreveram no programa através do aplicativo oficial ainda no ano passado.

Aqui também estão os indivíduos que entraram no Auxílio Emergencial por meio do Cadúnico, mas que não fazem parte do Bolsa Família. Juntos, todas essas pessoas formam aquilo que se convencionou chamar de público em geral. Eles recebem a liberação dos saques apenas algumas semanas depois do pagamento digital.



De acordo com o calendário oficial do programa, nesta quinta-feira (4), vai ser a vez dos informais que nasceram no mês de março. Esta semana se fecha na sexta-feira (5) com a liberação do saque da 7ª parcela do Auxílio Emergencial para aqueles que fazem aniversário no mês de abril. Pelo menos é o que dizem os dados oficiais.

Segundo o Ministério da Cidadania, o Auxílio Emergencial este ano chegou na casa de algo em torno de 39 milhões de pessoas. Essa conta inclui os informais e aqueles que migraram momentaneamente do Bolsa Família. Pelo que se sabe até aqui, o benefício em questão chegou ao fim na última semana.

Vai prorrogar?

Uma questão que certamente está na cabeça de muita gente neste momento é a prorrogação do Auxílio Emergencial. No início da última semana, o Presidente Jair Bolsonaro garantiu que isso não iria acontecer.

Só que de acordo com informações de bastidores, esse tema voltou para a mesa de negociações. Agora, o Presidente estaria voltando a considerar a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais alguns meses. Isso só aconteceria, no entanto, em caso de não aprovação da PEC dos Precatórios.

Quem receberia prorrogação?

Como dito, o Governo Federal ainda nem decidiu se vai ou não prorrogar o Auxílio Emergencial por mais algum tempo. Então ainda não dá para saber quem são as pessoas que teriam o direito de receber esses supostos novos pagamentos.

De acordo com informações de bastidores, no entanto, é provável que eles sigam fazendo os mesmos pagamentos para aqueles que já estão recebendo o dinheiro hoje. Estamos falando de algo em torno de 35 milhões de pessoas.

Novas inscrições?

Mas é possível perceber que muita gente está querendo mais. Há uma pressão popular para que o Governo Federal passe a inserir mais gente no benefício em questão. E para isso eles teriam que abrir mais vagas.

O fato é que existe uma massa da população que não está recebendo nem o Auxílio Emergencial e nem o Bolsa Família. São pessoas que estão sem nenhuma ajuda do Governo Federal há muito tempo. Eles estão pedindo para entrar em algum benefício.