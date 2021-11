veja quem recebe o benefício nesta semana

Estamos a menos de 24 horas do início dos pagamentos do Auxílio Brasil. Para quem não sabe, esse é o programa que deve substituir o Bolsa Família já a partir desta quarta-feira (17). Ao menos três grupos de usuários deverão receber essa primeira parcela ainda nesta primeira semana de liberações.

De acordo com o calendário oficial de pagamentos, o primeiro repasse vai acontecer nesta quarta-feira (17) para aqueles usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1. Eles serão, portanto, o primeiro grupo a receber o dinheiro deste novo programa. Pelo menos é o que se sabe até aqui.

Quarta (17): NIS com final 1

Quinta (18): NIS com final 2

Sexta (19): NIS com final 3

Na quinta-feira (18), vai ser a vez daqueles que possuem o NIS terminando em 2. De acordo com a Caixa Econômica Federal, essas pessoas deverão pegar o dinheiro desde as primeiras horas da manhã. Na sexta-feira (19), os pagamentos vão para aqueles que possuem o NIS terminando em 3.

Esses são, portanto, os três grupos de usuários que irão receber o benefício Auxílio Brasil nesta semana. No final de semana, não haverá nenhum tipo de pagamento. Os repasses devem voltar apenas no próximo dia 22 com a liberação para aqueles que possuem o NIS terminando em 4.



Neste primeiro momento, apenas os usuários que estavam no Bolsa Família é que poderão receber esse dinheiro em questão. Estamos falando aqui, portanto, de algo em torno de 14,5 milhões de brasileiros. Novas entradas só serão permitidas a partir do próximo mês de dezembro mediante aprovação da PEC dos Precatórios no Senado Federal.

Qual o valor?

De acordo com informações do Governo Federal, já é possível saber quando cada usuário do Bolsa Família vai ganhar nesse primeiro pagamento do Auxílio Brasil. Como os valores não são fixos, cada pessoa vai ganhar um patamar específico.

Segundo o Ministério da Cidadania, o aumento entre os meses de outubro e novembro foi de pouco mais de 17%. Então se eles estavam recebendo uma média de R$ 189, agora irão receber uma média de R$ 217.

Para quem é do Bolsa Família mas estava no Auxilio Emergencial, pode ser que aconteça uma queda de ganhos. Isso porque alguns usuários estavam recebendo R$ 375 no benefício que chegou ao fim no último mês de outubro.

Auxílio Brasil a partir de dezembro

A partir de dezembro, tudo isso muda. O plano do Governo Federal é aumentar ainda mais os valores do programa. Da média de R$ 189, o projeto deverá subir para a casa dos R$400, no mínimo, para todos os usuários.

Falando nisso, o número de beneficiários também deve subir. Em novembro, deverão ser cerca de 14,5 milhões de pessoas. Em dezembro, esse patamar deve subir para cerca de 17 milhões de brasileiros atendidos.

Essas elevações, no entanto, só acontecerão no caso da aprovação da PEC dos Precatórios. Esse é o texto que já passou pela aprovação da Câmara dos Deputados e que agora está em tramitação no Senado Federal.