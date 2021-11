Velório de Marília Mendonça será aberto ao público em Goiânia

Os corpos da cantora Marília Mendonça e do tio e assessor dela, Abicieli Silveira Dias Filho, saíram na manhã deste sábado (6) do aeroporto regional de Ubaporanga, no Leste de Minas Gerais, a caminho de Goiânia. O velório da artista acontece às 13h, no Ginásio Goiania Arena e será aberto ao público. Já o corpo do produtor do produtor Henrique Ribeiro permanece no aeroporto a espera que avião que irá transportá-lo para Salvador.