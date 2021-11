Velório de Marília Mendonça termina e multidão acompanha cortejo

Chegou ao fim pouco antes das 17h deste sábado (6) o velório de Marília Mendonça. Com isso, a multidão que estava no Ginásio Goiânia Arena seguiu para o cortejo que levará o corpo da cantora até o cemitério. O enterro será fechado para família e amigos próximos.

As duplas Maiara e Maraísa e Henrique e Juliano, muito próximas da cantora, acompanharam o cortejo em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros. Além do corpo de Marília, o corpo do tipo dela, Abicieli Silveira Dias Filho, também seguirá em cortejo.