Vencedor de mais de R$ 18 milhões na Mega-Sena retira prêmio na Bahia

A Bahia tem mais um milionário. Contemplado com o prêmio de R$18 milhões no último sorteio da Mega-Sena, o vencedor da aposta foi retirar o prêmio na lotérica Santo Expedito, na cidade de 14 mil habitantes, Angical, no oeste da Bahia. A informação foi divulgada pela assessoria da Caixa Econômica Federal na Bahia nesta quarta-feira (17).

O concurso 2.427, realizado no dia 10 de novembro, pagou R$ 90 milhões e contemplou outras três apostas vencedoras. Além do ganhador de Angical, o prêmio foi contemplado nas cidades de Benedito Leite (MA), Borbema (SP) e Goiânia (GO). Já a Quina teve 680 apostas vencedoras; cada uma receberá R$ 11.418,47. O próximo sorteio será no sábado (13). O prêmio é estimado em R$ 3 milhões.