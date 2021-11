Venda de ingressos para 1º ensaio da Timbalada começa na próxima segunda-feira (8)

Quem quer ir para o primeiro ensaio da Timbalada após a volta de Denny Denan aos vocais já pode se preparar: a venda de ingressos começa na próxima segunda-feira (8), a partir das 10h, através do site www.BoraTickets.com.br (incluindo taxa de serviço) e loja do Pida! (Salvador Shopping). Os ingressos variam de R$ 400 a R$ 150.

O ensaio acontece no dia 5 de dezembro, no Candyall Guetho Square e é o primeiro show da banda desde o início da pandemia. O grupo promete trazer no repertório canções que marcaram épocas, músicas inéditas, além de clássicos que não podem ficar de fora.