Venda de ingressos para o ‘Cidade do Reggae’ começam nesta segunda (8)

No dia 15 de janeiro, Salvador vai virar a ‘Cidade do Regage’. Os ingressos para o evento, que será realizado no WET, começam a ser vendidos nesta segunda-feira (8). Entre as atrações, estão a banda internacional The Wailers, Mato Seco e Tribo de Jah, que completa 35 anos de carreira neste ano e promete um show histórico.