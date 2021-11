Vendas turbinadas: Sebrae lança campanha de auxílio aos pequenos empresários

O Sebrae Bahia realizará entre os dias 3 e 9 de dezembro a campanha “Turbine suas vendas no final de ano”. A ação foi pensada com o objetivo de auxiliar os pequenos empresários que precisam de incentivo e de atualização para vender mais neste momento de retomada da economia e chegada do calendário comercial de fim de ano. Será oferecido uma série de capacitações gratuitas, voltadas a diversos segmentos, tanto no formato presencial quanto online.

“O Sebrae é muito sensível à causa dos pequenos negócios e sempre articula condições e oportunidades na construção de estratégias para melhorar os resultados dessas empresas”, afirmou Rogério Teixeira, gerente regional do Sebrae em Salvador.

Para os empresários que puderem comparecer presencialmente, será oferecido o Circuito de Oficinas Fotos que Vendem. As aulas serão ministradas pela fotógrafa Magali Moraes, que vai ensinar como as imagens feitas de um smartphone podem ajudar no aumento das vendas. As capacitações acontecem em Salvador (03 e 04), Lauro de Freitas (07), Camaçari (08) e Alagoinhas (09). Todas possuem inscrições gratuitas.

Em Salvador, também estará disponível as seguintes capacitações: Modelagem de Projeto Inovador (01); Sustentabilidade para moda e beleza (01); Tendências do setor Gráfico (02); Novos Caminhos da Moda Na Bahia (02); Marcas com Alma (09); e Finanças Pessoais x Finanças da Empresa (14).

Na modalidade online, é possível encontrar uma programação de Oficinas via WhatsApp. No dia 01, serão abordados os seguintes temas: Planeje seu negócio e inove para 2022; Aplicativos gratuitos para turbinar sua empresa; e Técnicas em vendas para conquistar mais clientes. Já no dia 02, os assuntos tratados serão: Anúncios que convertem no Instagram; e Como reduzir custos pode significar a sobrevivência da sua empresa. As inscrições podem ser feitas através deste link.