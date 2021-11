Verão 2022: veja as 8 tendências que irão ‘bombar’ na estação

A estação mais quente do ano está vindo com tudo. Nas passarelas internacionais muitas tendências se destacaram e devem sim tomar conta das ruas. Mas, você já está preparada? Sabe o que não podem falta no seu guarda-roupa? Se não, confira abaixo 8 tendências que estarão em destaque no verão. As informações são da revista Veja Rio.

1) Cintura baixa: Os anos 90 voltam com tudo em várias coleções e o que marca esse retorno é a calça cintura-baixa. Modelos com o umbigo de fora apareceram em vários desfiles, como na Versace, Miu Miu e Chanel.

2) Minissaia para qualquer hora: Ela andava bastante sumida, mas com os anos 90 inspirando vários estilistas, a peça volta a reinar no próximo verão. O cumprimento é bem curtinho mesmo, no estilo um palmo de saia, como vimos nos desfiles da Prada, Dolce & Gabbana e Saint Laurent, seja em looks mais casuais ou nos de festa, como o vestido bordado desfilado por Carla Bruni – e outras tops dos anos 90 – na Balmain.

3) Corpo à mostra com naked dress: Vestidos totalmente transparentes e brilhantes já estão sendo chamados de “novo sexy”. Conhecidos como naked dress (“vestido nu”). Nesta temporada, eles ganham a versão com treliça de brilhos (que lembram rede de pescador) sobreposto apenas a uma calcinha ou a hot pants.

4) Cabelos coloridos: Para quem acha que cabelos coloridos são só para adolescentes e moderninhos, esta temporada confirmou que a moda pegou de vez. O rosa e o azul são as cores mais quentes, como se diz, porque caem bem em vários tons de fios e contrasta bem com muitos tons de pele.

5) Cartela de cores: Inspirando otimismo e alegria, boa parte das marcas apostou numa cartela de cores vibrante para o verão 2022, com muito pink, amarelos, laranjas e roxos. As marcas confirmam o que já vinha sendo apresentado nas últimas coleções para o pós-pandemia, que é a chamada moda dopamina que traduz o desejo das pessoas de deixar de lado as roupas discretas e confortáveis usadas no isolamento social para resgatar a exuberância e o gosto de vestir seus looks no melhor estilo “cheguei, chegando”.

6) Diversão é solução: Marge Simpson estrelando um desfile da Balenciaga deu o tom de bom humor à temporada. A interação foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e traduziu também uma tendência que é voltar a sonhar com moda e se divertir com isso.

7) Recorte assimétrico é o novo decote: Peças inteiras que deixam parte da cintura, do colo e/ou das pernas à mostra são a proposta de novo sexy, com vestidos “para matar” com recortes assimétricos, como os que foram desfilados na Balmain e na Valentino.