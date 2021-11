Verão 2022: Veja os modelos de biquíni que vão bombar na estação

Você também é daquelas que começa a renovar o guarda-roupa para o verão desde agora? A equipe do iBahia vai ser seu parceiro nessa, selecionamos 4 modelos de biquínis que vão lotar as praias nesse verão, que apesar de fazerem parte de uma estação mais leve e praiana vai chegar com modelagens classicas. Aquelas que tem bom e velho modelo cortininha vão arrasar com a peça coringa. Confira:

Cortinha com acessórios:

O modelo mais conhecido da nossa gaveta de biquínis continua sendo a peça mais usada no hemisfério norte. A marquinha do verão deixada por ele não deixa dúvidas que o modelo não sairá dos mais usados. Apesar de ser um clássico, nesse verão as fashionsistas prometem inovar com o uso de acessórios para dar aquela encrementada.

FOTO: Reprpdução/ instagram



O modelo vintage e de corte já conhecido tem tudo para voltar as praias nesse verão. Com um top de boa sustentação ele é ideal para quem tem seios grandes e quer dar aquele destaque.

FOTO: Reprpdução/ instagram

Achou que já conhecia esse modelo? Pois é, ele é uma união do cortininha e o tomare que caia, com certeza um dos modelos que mais vai bombar em 2022 por ter um bom modelo de sustentação.

FOTO: Reprpdução/ instagram