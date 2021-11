Verdades Secretas 2: Matheus faz sexo com Giotto e Betty novamente

Matheus (Bruno Montaleone) segue arrasando os corações (e os corpinhos) de Betty (Deborah Evelyn) e Giotto (Johnny Massaro). No capítulo 17 de “Verdades Secretas 2” o gato, que faz parte do catálogo do book azul, tem dois encontros quentíssimos: desta vez primeiro com o enteado e logo em seguida com a madrasta.