Verdades Secretas: diretor revela exigências feitas por Camila para permanecer na novela

A saída repentina de Camila Queiroz do elenco de “Verdades Secretas” pegou todos de surpresa. No comunicado feito pela TV Globo, foi informado que a atriz havia feito algumas “exigências inaceitáveis”, para finalizar as gravações da novela e, por isso, optou em não renovar o contrato da atriz.

Nesta sexta-feira (26), o diretor Ricardo Waddington, responsável pela parte de entretenimento da Globo, explicou a situação e revelou quais foram as exigências feitas por Camila.

“Para estender seu contrato por apenas sete diárias a mais, Camila Queiroz fez um conjunto de exigências que não existe no mundo da produção audiovisual. Ela queria alterar o desfecho da Angel (personagem de “Verdades Secretas 2″). O Tony Ramos não pode fazer isto, a Fernanda Montenegro não pode fazer isto”, disse Ricardo em entrevista ao colunista Tony Goes, da Folha de S. Paulo.

Segundo o diretor, quando foi comunicado aos atores que as gravações seriam estendidas por mais sete diárias, todo o elenco concordou, exceto Camila. “Independentemente do que aconteceu na relação contratual de Camila conosco, o que motivou sua saída da emissora foram as exigências que ela fez para cumprir uma extensão de apenas sete diárias. Todo o resto do elenco concordou em fazer. Não teve uma única pessoa que dissesse ‘ah, não, não vou fazer sete diárias’”, explicou ele.

Ainda segundo Waddington, outras exigências foram feitas pela atriz, incluindo uma confirmação formal de que ela estaria na próxima temporada da novela e poder aprovar uma campanha de lançamento de “Verdades Secretas 3”.

“A campanha publicitária não é de responsabilidade dos Estúdios Globo. Nem eu tenho como garantir nada para ela. A campanha obedece a uma lógica de marketing, e temos especialistas que estabelecem essa lógica. Eu tenho 39 anos de Globo, 39 anos que eu trabalho com elencos, e nunca havia visto nada parecido”, disse o diretor na entrevista.

Versão de Camila Queiroz

Logo após o comunicado da TV Globo sobre a saída da atriz do elenco da novela “Verdades Secretas 2”, Camila Queiroz também se manifestou sobre a situação. Na nota, ela explica que não foi demitida da emissora, e que foi “surpreendida quando recebeu as últimas cenas para gravação”. Confira a nota na íntegra:

“Informamos que a atriz Camila Queiroz não foi demitida da TV Globo, posto que seu contrato foi concluído no dia 10 de novembro de 2021 e não foi renovado em prazo para a término das gravações de Verdades Secretas 2.“, iniciou a nota.

“Esclarece a atriz que quando foi convidada para protagonizar a continuação da novela, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o inicio das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original que havia sido combinado desde o princípio, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo. Inclusive, a diretoria da casa chegou a enviar para a assinatura da atriz um pré contrato manifestando explicitamente o seu interesse de mantê-la na terceira temporada de Verdades Secretas como protagonista.“, continuou.

“Contudo, a atriz foi surpreendida quando recebeu as últimas cenas para gravação, momento em que percebeu que os rumos da novela seriam de fato alterados. A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época.“, explicou.

“Vale ressaltar que a atriz continua cumprindo todos os seus compromissos profissionais e jamais deixaria de concluir aquilo que foi combinado. Pelo contrário, mesmo com todas as adversidades a atriz nunca se recusou a gravar, e tentou de forma persistente contornar as adversidades junto a empresa de comum acordo, o que infelizmente não foi possível.“, lamentou a equipe da atriz.