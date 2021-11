‘Verdades secretas II’: saiba tudo sobre os bastidores

Enquanto “Verdades secretas II” pega fogo no Globoplay, o clima nos bastidores da novela é de pura alegria e descontração. O elenco se diverte bastante nos intervalos das gravações na Cidade das Artes, na Barra, onde a maior parte das cenas é gravada. O local é cenário externo da agência de Blanche, dos desfiles e também onde são feitas muitas dancinhas tik toks. Mas a parte mais divertida mesmo acontece longe dali e das redes sociais. A coluna revela aqui para você algumas verdades secretas que, até então, só o elenco e equipe sabiam.

As constantes cenas de sexo são tiradas de letras por parte do elenco. O único que reluta em mostrar um pouco mais é o tímido Sergio Guizé. Após muita conversa com a diretora Amora Mautner, o ator topou mostrar parte do bumbum numa cena com Erika Januza.

Já Bruno Montaleone é o desinibido do estúdio. Bem à vontade nas cenas de nudez, ele tira a cueca diante das câmeras com a maior naturalidade. O ator também costuma se entregar nas cenas de beijo com Johnny Massaro. Os dois, inclusive, gravam as sequencias de “pegadas” com apenas um “valeu” da direção. A química ali pega fogo!

Falando em Johnny Massaro, o ator escolheu justamente o dia exato do lançamento da novela para revelar publicamente o seu namoro com o advogado e professor João Pedro Accioly.

Montaleone também se “sente em casa” quando grava na cama com Deborah Evelyn. Assim que soube que faria par com o ator, a veterana o convidou para um jantar para “quebrar o gelo” e ganhar intimidade com ele. Deu certo.

A cena mais ousada do intérprete de garoto de programa Matheus vai ser reservada para o final da novela e envolve o personagem com Betty (Deborah Evelyn), o marido dela, o enteado (Johnny Massaro) e a enteada (Julia Stockler). As cenas secretas foram gravadas na semana passada, numa mansão na Barra, e sugere o ator se divertindo com os quatro numa casa de praia da família. Os figurinos usados foram apenas roupão, toalhas e peças íntimas. Promete!

Entre uma cena e outra, atores se reúnem para fazer uma dancinha da moda para o Tik Tik. Até Rômulo Estrela entrou na onda e fez a coreografia do funk “Vai, malvadão” com Camila Queiroz, Agatha Moreira e Rainer Cadete.

Rivas na novela, Camila e Agatha são amicíssimas. As duas costumam se reunir com outros atores para assistir aos capítulos juntas e até foram para a festa de Halloween que Bruna Marquezine deu em sua mansão no último fim de semana.

Lá também estava Ícaro Silva, animadíssimo, e Ga Vieira, o modelo bonitão Tadeu da agência de Blanche. A beleza do rapaz arranca suspiros das atrizes. Não é para menos…

Erika Januza é a que menos se enturma com a equipe. A atriz é vista sempre muito concentrada para se entregar nas fortes cenas da trama. O desempenho dela como a modelo viciada em remédios tem sido bastante elogiado entre os colegas.

Júlia Byrro chegou chegando e cativou a todos. Ela e é super entrosada e uma simpatia, principalmente com a produção e os modelos do elenco de apoio. A novata enfrentou uma das cenas mais difíceis da novela: a tentativa de estupro do padrasto, que termina (alerta spoiler!) com ela matando ele. Um bafão!

Marido de Paula Burlamaqui, Edu Reys também está na novela. Ele interpreta o advogado da empresa de Giovanna (Agatha Moreira) e não esbarra com a mulher, que integra outro núcleo da trama de Walcyr Carrasco.