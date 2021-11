Verisure abre 139 novas vagas de emprego na área de vendas

Empresa especializada em soluções de alarmes monitorados, a Verisure abriu 139 novas vagas em novembro. As oportunidades são para a área de vendas e estão disponíveis em diversas regiões do país. Há 31 vagas na cidade de São Paulo, 15 no interior de São Paulo, 14 no litoral paulista, 21 no Rio de Janeiro, 17 no Centro-Oeste, 26 no Sul e 15 no Nordeste.