Verisure Brasil abre vagas de emprego em São Paulo

A Verisure Brasil, empresa multinacional presente em mais de 15 países, está disponibilizando 10 novas vagas de emprego para a função de Operador de Televendas (vendas internas) na cidade de São Paulo. Os interessados devem realizar sua inscrição via internet e respeitar alguns requisitos mínimos que a empresa exige. Confira como se inscrever!

Verisure Brasil anuncia novas oportunidades

Os colaboradores contratados para preencher as vagas deverão realizar o atendimento aos clientes que buscam informações sobre a empresa via telefone, no site, com foco total nas vendas.

Além de bom atendimento, o contratado deverá ter boa comunicação, ser educado e deixar todos os detalhes bem esclarecidos para não deixar dúvidas e fidelizar o cliente.



Tirar dúvidas sobre orçamento, negociações, produtos e sensorização, sempre mantendo em foco o fechamento de metas. Realizar ainda o cadastro dos clientes no sistema da empresa.

Alguns requisitos mínimos são exigidos pela empresa para que os interessados possam assumir os cargos, sendo eles:

Experiência em vendas com metas, de preferência na modalidade de televendas e/ou telemarketing;

Boa comunicação, facilidade e conhecimento em sistemas para cadastros, agilidade.

Além disso, a Verisure Brasil oferece aos colaboradores contratados uma série de benefícios, tais como:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

Vale refeição;

Vale transporte;

Vale alimentação;

Programa de remuneração variável;

Descontos em produtos;

Convênio com empresas parceiras.

Como realizar sua inscrição

Os interessados em preencher as vagas para trabalhar na Verisure Brasil, devem realizar sua inscrição através do link e prestar muita atenção na hora de preencher os formulários, principalmente, os campos de contato como e-mail e telefone.

