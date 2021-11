Com chances em todo o país, a Verisure recruta profissionais para área de vendas. A empresa especializada em soluções de alarmes monitorados oferece, ao todo, 139 novas oportunidades no mês de novembro para diversas cidades nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Bahia e Rio de Janeiro, além de Distrito Federal.

Os interessados podem escolher entre as posições de representante de vendas ou vendedor externo. Em ambos os casos, a empresa exige ensino médio completo, CNH válida e veículo próprio. É importante, ainda, ter bom relacionamento interpessoal, uma vez que o profissional será responsável por gerar e converter novos clientes, realizar visitas, comercializar e garantir o fornecimento adequado dos produtos e serviços e, claro, acompanhar todas as tarefas comerciais.

Os profissionais receberão salário compatível com o mercado e uma remuneração variável, sem limitação de valor. Eles também terão direito a treinamentos contínuo em técnicas de vendas associadas ao negócio e um plano de desenvolvimento de carreira na área Comercial.

As inscrições podem ser realizadas diretamente pelo endereço https://vagas.verisure.com.br. Não há uma data limite para cadastro e envio do currículo, mas as posições e a quantidade de vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento.

Sobre a Verisure



Com mais de 150 mil clientes e quase 2 mil funcionários espalhados em nove Estados e Distrito Federal, a Verisure tem expandido sua atuação no mercado brasileiro ao longo dos últimos dez anos. A previsão é de que até 2025 a empresa alcance a marca de 300 mil clientes e 3 mil colaboradores, além de ampliar o número de filiais no país.