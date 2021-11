Versão barata: aprenda a fazer biscoito Oreo igual ao original

Oreo é realmente uma paixão, agora imagine produzir na sua cozinha da sua casa esses biscoitos com o mesmo gostinho do original?! Se você amou a ideia, confira abaixo a receita feita por Pedro e Nato. Os influenciadores, criaram uma versão muito chique do recheio, com ganache de chocolate branco, e na massa manteiga noisette!