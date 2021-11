Versão barata: aprenda a fazer o milkshake de ovomaltine do Bob’s

Coloque uma tigela média com um peso dentro de uma tigela grande com água. A água deve ficar em volta da tigela média. Ponha essa combinação no congelador por quatro horas ou até a água virar gelo. Essa será a nossa “sorveteira”. Leve todos os ingredientes para uma panela (exceto o Ovomaltine) e mexa com um fouet. Aqueça essa mistura em fogo baixo, mexendo sem parar até engrossar. Desligue o fogo antes de ferver (cerca de 75ºC). Pra testar a temperatura, mergulhe uma colher e passe o dedo. Se abrir um caminho, está no ponto certo (ponto napê). Leve para a sorveteira caseira. Deixe no freezer por dez minutos ou até resfriar. Com uma batedeira de mão, bata essa mistura por cinco minutos e leve para o congelador por duas horas. Depois desse tempo, bata por mais cinco minutos, acrescente o Ovomaltine e bata novamente para misturar. Pode servir! Seu milkshake de Ovomaltine está pronto!