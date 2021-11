Vestibular 2022/1: Facape (PE) divulga resultado final

O A Faculdade de Petrolina (Facape) divulgou na tarde desta quarta-feira, dia 24 de novembro, o resultado final do Vestibular 2022/1. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de convocados em 1ª chamada no site da Facape.

Os candidatos convocadas devem realizar as matrículas no período de 6 a 10 de dezembro. O procedimento deve ser feito presencialmente, na Central de Atendimento ao Discente (CAD), na Facape. A lista de documentos exigidos para a matrícula está disponível no edital.

A instituição prevê a realização de outras duas chamadas para os dias 13 e 16 de dezembro.

Como foi a seleção?



A Facape não aplicou provas para a seleção dos candidatos. Conforme o edital, os inscritos puderam escolher entre usar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e usar as notas do histórico escolar do Ensino Médio.

De acordo com o edital, para o Vestibular 2022/1 a Facape está ofertando 538 vagas na modalidade convencional e 110 para bolsistas, sendo 70% para estudantes oriundos de escolas públicas, 20% para dependentes ou servidores da Prefeitura de Petrolina e 10% para dependentes ou servidores da Facape.

O edital especifica ainda que as vagas são para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Comércio Exterior, Direito, Economia, Gestão de Tecnologia da Informação e Serviço Social.

Veja mais informações no edital do processo seletivo.

