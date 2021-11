Vestibular 2022/1: IFPE encerra hoje período de inscrição

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) encerra neste domingo, dia 7 de novembro, o período de inscrição do Processo Seletivo 2022. As inscrições foram abertas no dia 19 de outubro.

Os interessados devem realizar as inscrições on-line, por meio do site de Ingresso do IFPE. De acordo com os editais, as inscrições são gratuitas.

Ainda de acordo com os editais, o Instituto não irá aplicar provas neste processo seletivo devido à pandemia da covid-19. Desse modo, a seleção será feita a partir da análise de desempenho escolar do Ensino Fundamental ou Médio ou por meio da nota geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Vagas para 2022



Você Pode Gostar Também:

Para ingresso em 2022, o IFPE está ofertando 4.631 vagas distribuídas nos seus 16 campi:

958 vagas são para cursos superiores;

são para cursos superiores; 2.355 vagas para cursos técnicos na modalidade Subsequente – voltada para quem já cursou ensino médio;

para cursos técnicos na modalidade Subsequente – voltada para quem já cursou ensino médio; 1.283 vagas para cursos técnicos na modalidade Integrado;

para cursos técnicos na modalidade Integrado; 35 vagas na modalidade Proeja – de Qualificação Profissional.

Do total, 60% das vagas estão reservadas para a seleção de estudantes que cursaram todo o Ensino Fundamental ou Médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD), de acordo com a Lei de Cotas.

Os documentos exigidos pelo IFPE variam de acordo com a modalidade do curso. Portanto, o candidato deve observar o edital do tipo de curso escolhido.

Resultados

O IFPE irá divulgar no dia 24 de novembro a lista preliminar de inscrições. Os estudantes cujas inscrições forem indeferidas poderão retificar dados e anexar nova documentação, quando necessário, nos dias 25 e 26 seguintes.

O resultado preliminar está previsto para o dia 7 de dezembro, enquanto o resultado final será publicado no dia 17 do mesmo mês, após a análise dos recursos.

Confira os editais no site do IFPE.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFRGS libera a lista de obras literárias para o Vestibular 2022.