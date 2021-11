Vestibular 2022: USCS recebe inscrições até 29 de novembro

A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) recebe até o dia 29 de novembro as inscrições para o Vestibular Geral 2022/1. O período de inscrição foi aberto no dia 14 de outubro.

De acordo com o edital, os interessados devem realizar a inscrição on-line, por meio do site da universidade. É preciso pagar uma taxa no valor de R$ 40,00 para efetivar a inscrição.

Para participar do processo seletivo, os interessados podem escolher entre três modalidades de seleção: prova de redação aplicada pela USCS; notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); ou análise do histórico escolar do ensino médio.

De acordo com o edital, aqueles que optarem por realizar a prova de redação farão o exame no dia 5 de dezembro. A avaliação será feita feita pela internet, das 9h às 12h. Desse modo, a universidade irá disponibilizar o link para os candidatos enviarem os textos.



Aqueles que optaram por usar as notas do Enem poderão usar as notas das edições de 2015 a 2020. A nota mínima exigida pela USCS para participar da seleção é de 350 pontos em todos as provas (provas objetivas e prova de redação).

Já os estudantes que escolherem participar por meio da análise do histórico escolar do ensino médio deverão enviar o documento no ato de inscrição.

Vagas e resultados

O processo seletivo visa o preenchimento de vagas em diversos cursos de graduação. As vagas são para cursos na modalidade EaD (Educação a Distância) e para cursos presenciais ofertados nos campi Conceição, Barcelona e Centro.

De acordo com o edital, a divulgação do resultado do Vestibular 2022/1 da USCS está prevista para o dia 8 de dezembro, a partir das 14h.

Confira mais detalhes sobre o Vestibular 2022 no edital.

