Vestibular de Verão 2022: UPF aplica provas neste sábado (13)

A Universidade de Passo Fundo (UPF) aplica as provas do Vestibular de Verão 2022 na tarde deste sábado, dia 13 de novembro. A aplicação do exame será das 14h às 19h para os candidatos ao curso de Medicina. Para os demais cursos, a aplicação vai até as 16h.

Os inscritos podem conferir os locais de prova, horários e outras informações por meio do site da universidade.

De acordo com o edital, a aplicação das provas para o curso de Medicina será em Passo Fundo, enquanto a aplicação do vestibular para os demais cursos será também em Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Sarandi e Soledade.

Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara será obrigatório durante a prova. Conforme orientações da UPF, os candidatos devem levar caneta de tinta preta fabricada em material transparente e documento de identificação com foto. A universidade recomenda ainda que os candidatos levem garrafa com água.



Neste ano, a UPF irá aceitar as notas do Enem para seleção de novos alunos para o ingresso em 2022. No entanto, os candidatos puderam escolher também realizar as provas aplicadas pela universidade, provas on-line ou presenciais.

O exame os demais cursos será composto por uma prova de redação. Já os candidatos aos cursos de Medicina farão uma prova composta por uma redação e por questões objetivas sobre Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, História, Geografia, Matemática, Física, Biologia e Química.

Vagas e resultados

A oferta da UPF para o Vestibular de Verão 2022 é de 45 vagas para o curso de Medicina, ministrado em Passo Fundo, sendo 25 para o ingresso por provas e 20 pelo Enem.

Para os demais cursos, as vagas estão distribuídas de acordo com a modalidade de ingresso: Enem, prova presencial e redação on-line. As oportunidades são para cursos de graduação de diversas áreas ministrados nos campi de Passo Fundo, Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Sarandi e Soledade.

A UPF deve divulgar os resultados das provas presenciais na próxima segunda-feira, dia 15 de novembro, a partir das 11h.

