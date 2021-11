Vice-campeão da Copa SC, Juventus anuncia ex-técnico de Sergipe e Marcílio Dias-SC – Futebol Interior

Jaraguá do Sul, SC, 19 (AFI) – Vice-campeão da Copa Santa Catarina, o Juventus já tem nome definido para o comando do time em 2022. Nesta sexta-feira, anunciou o experiente técnico Paulo Foiani, de 44 anos, que teve último trabalho também no estado catarinense, à frente do Marcílio Dias. Junto com ele chega o auxiliar Marcio Goiano.

“Estou muito entusiasmado e feliz pelo convite. Já enfrentei o Juventus em alguns momentos o Juventus e sei que essa oportunidade é única, pois é um clube que vem crescendo muito no estado.

Sou grato primeiramente a Deus e depois ao Juventus por acreditar em meu trabalho. Não tenho dúvidas que juntos com essa torcida maravilhosa, iremos fazer muitas travessuras”, declarou.

MAIS SORBE ELE

Ex-volante, Paulo Foiani iniciou sua carreira como treinador em 2012 como auxiliar técnico no Operário-PR, mas no ano seguinte assumiu o Marcílio Dias-SC de forma interina e foi efetivado. Conquistou seu primeiro título e acesso como treinador – foi campeão Catarinense Divisão Especial de 2013.

Dirigiu também as equipes do Toledo-PR e Cascavel-PR, onde conquistou título da Segunda Divisão e acesso à elite do paranaense de 2015.

O treinador também comandou o Juazeirense-BA, onde foi vice-campeão da Copa Governador. Comandou também Jacuipense-BA, ASA-AL, Campinense-PB, Tricordiano-BH, Fluminense de Feira Santana, Sinop-MT, Boa Esporte-BH, Marcilio Dias, Sergipe, Freipaulistano, entre outros.