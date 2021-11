Vídeo: Rastreador ajuda polícia a encontrar veículo furtado em Arapiraca

No início da tarde desta segunda-feira, 29, uma motocicleta Honda NXR 150 Bros ES, de placa NMN7417 foi furtada no bairro Santa Edwiges, em Arapiraca, Agreste alagoana. O rastreador instalado ajudou a polícia a recuperá-la. Buscas intensas foram realizadas com apoio aéreo e do canil da polícia até a localização do veículo em uma região…

No início da tarde desta segunda-feira, 29, uma motocicleta Honda NXR 150 Bros ES, de placa NMN7417 foi furtada no bairro Santa Edwiges, em Arapiraca, Agreste alagoana. O rastreador instalado ajudou a polícia a recuperá-la.

3º BPM

Buscas intensas foram realizadas com apoio aéreo e do canil da polícia até a localização do veículo em uma região de mata e de difícil acesso, próximo ao antigo matadouro municipal.

Após a ação, que não resultou na prisão de nenhum suspeito, o veículo foi conduzido para a Central de Polícia, onde após os procedimentos necessários foi devolvido ao proprietário.