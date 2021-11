Vigilância interdita estabelecimentos e apreende 1.400kg de alimentos impróprios para consumo

Dois estabelecimentos comerciais – localizados nos bairros do Farol e do Tabuleiro do Martins – foram interditados, no último fim de semana, pela Vigilância Sanitária Municipal devido a comercialização de produtos impróprios para consumo. Além das interdições, cerca de 1.400kg de alimentos impróprios foram apreendidos em supermercados, laticínios e frigoríficos das partes alta e baixa…

Vigilância Sanitária

Dois estabelecimentos comerciais – localizados nos bairros do Farol e do Tabuleiro do Martins – foram interditados, no último fim de semana, pela Vigilância Sanitária Municipal devido a comercialização de produtos impróprios para consumo.

Além das interdições, cerca de 1.400kg de alimentos impróprios foram apreendidos em supermercados, laticínios e frigoríficos das partes alta e baixa da capital.

Durante as fiscalizações, equipes da Vigilância Sanitária vistoriaram, entre sexta-feira, 05, e domingo, 07, pelo menos 80 estabelecimentos comerciais com o intuito de verificar as condições de armazenamento, refrigeração, manipulação, conservação e comercialização dos alimentos.

Segundo a Vigilância Sanitária, em uma panificação, no Farol, os fiscais constataram que o local era bastante insalubre, com fezes de roedores, equipamentos inadequedados para uso e sem alvará sanitário. Já a avícola, no Tabuleiro do Martins, não possuía alvará sanitário, os funcionários trabalhavam sem equipamentos de proteção individual adequados, havia um esgoto a céu aberto no local além de outras irregularidades.

Com as constatações, os locais foram notificados e foram autuados. Os proprietários têm um prazo de 90 dias para sanar as irregularidades. A multa varia de R$ 180 a R$ 19 mil, sendo o valor estabelecido conforme a gravidade das infrações cometidas.

Entre as apreensões, estão alimentos perecíveis, como carne de boi, linguiça, calabresa, salsicha e queijo, impróprios para consumo A ação contou com a parceria da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social (Semscs), que garantiu segurança às equipes da Vigilância durante as rotas de fiscalização pela cidade.

Para contribuir com o trabalho desenvolvido pelo órgão, a Vigilância Sanitária também conta com um Disque denúncia, que funciona por meio do número 3312-5495 das 7h às 13h. Pelo telefone, é possível solicitar a inspeção de estabelecimentos irregulares no município.