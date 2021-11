Vigor Alimentos abre NOVOS empregos; veja cargos

A Vigor Alimentos está oferecendo vagas em diversas regiões do Brasil. Confira, a seguir, as oportunidades disponíveis para ocupação e os requisitos exigidos pela empresa para participar do processo seletivo!

Vigor Alimentos está contratando novos colaboradores

Vigor é uma empresa de laticínios, possuindo anos de atuação no mercado, conta com mais quatro importantes marcas em nosso país. Seus produtos mais conhecidos são os iogurtes gregos, requeijão e queijo parmesão ralado.

No ano de 2017 a empresa foi comprada pelo Grupo Lala e, desde então, passou a fazer parte no mercado brasileiro o grupo mexicano.



São diversos os cargos disponíveis para ocupação, entre eles:

Analista de Planejamento;

Analista de Pricing;

Coordenador de B2;

Analista de Marketing de Produto Sr;

Analista de Trade Marketing Canal Sênior;

Especialista em Melhoria Contínua;

Coordenador de Garantia de Qualidade;

Executivo de Contas;

Auxiliar de Expedição;

Analista de Produção;

Operador de Empilhadeira;

Auditor Interno de TI Pleno;

Auditor Interno;

Auxiliar de Expedição PCDs;

Analista de Planejamento Sênior, entre diversos outros.

Todas as vagas exigem experiência anterior na função, sendo necessário ler atentamente a todos os requisitos antes de realizar sua inscrição.

Como realizar sua inscrição

Aos candidatos que tenham interesse em participar do processo seletivo da empresa Vigor Alimentos, devem acessar o link de inscrição e ler atentamente todas as informações contidas no link de cada cargo disponível.

A empresa também oferece aos seus funcionários alguns benefícios, entre eles: plano médico e odontológico, convênio com empresas parceiras, seguro de vida, home office, refeitório, vale transporte e participação de lucros.

