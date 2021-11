Viih Tube posa de biquíni fio-dental e celebra 20 milhões de seguidores

Viih Tube alacançou a marca de 20 milhões de seguidores no Instagram e resolveu celebrar a conquista. Na rede social, a ex-BBB compartilhou duas fotos de bíquini fio-dental segurando alguns balões, e agradeceu aos fãs.

“Eu sei que foto com balão já é brega, mas eu me lembro tanto de todos os balões que já segurei e comemorei com vocês. Estou desde os meus 13 anos aqui, ano que vem fazem 9 anos! Tantas coisas que já passei, que aprendi, quantas memórias, quanta história! Peça de teatro, livros, séries, filme, roupa, bbb, esmalte, batom, já fiz de tudo e eu amo tanto o que eu faço!”, iniciou ela na legenda.