Viih Tube superação pós término de namoro: ‘Tudo volta ao normal’

Nas publicações, ela foi questionada sobre o processo de superação pós término. “Vocês me perguntam muito isso e sempre me falam que eu supero rápido demais. E eu acho também! Eu lido muito bem com isso e inclusive com meus ex. Eu enxergo como ciclos que se encerram e tudo bem, não é culpa de ninguém! E o que me ajuda a superar é pensar no futuro, se a longo prazo você sabe que aquela pessoa não é a que daria certo com você no futuro, então você já sabe o que fazer!”, afirmou ela.