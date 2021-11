Vila do bem recebe shows de Danniel Vieira, Kart Love, Batifun e mais; confira programação

Instalada no Terminal Náutico de Salvador, no Comércio, a Vila do Bem – que une lazer, música e gastronomia – traz semanalmente uma vasta programação musical. Com três andares em funcionamento, a Vila conta com ambientes de convivência distintos, que agradam a todos os gostos: bar/restaurante com vista para a Baía de Todos os Santos; espaço com mesas para realização de festas e shows acústicos, no 2° andar; e bar do terraço, Amo Roofbar – um rooftop com vista panorâmica para o mar. O evento é uma realização da Oquei Entretenimento.