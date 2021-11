Vila encaminha vaga na final e Remo avança às quartas – Futebol Interior

Campinas, SP, 24 (AFI) – Duas partidas movimentaram a fase mata-mata da Copa Verde na noite desta quarta-feira (24). Em jogo de volta das quartas de final, o Remo bateu o Manaus-AM por 3 a 0, no Baenão, em Belém do Pará, e avançou às semifinais com 4 a 1 no placar agregado. Já no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Vila Nova-GO derrotou o Nova Mutum-MT pelo mesmo placar, mas em confronto de ida das semifinais da competição.

VITÓRIA DO TIGRE!

Em jogo realizado no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, o Vila Nova saiu na frente por uma vaga na decisão da Copa Verde ao bater o Nova Mutum-MT por 3 a 0.

Após primeiro tempo sem gols, o Tigre abriu o placar logo no início da etapa final: aos cinco minutos, Tiago Real serviu Pedro Júnior que finalizou para o fundo do gol adversário. Poucos minutos depois, aos 11, o atacante apareceu novamente: Willian Formiga fez o cruzamento pelo lado esquerdo, Dudu ajeitou de cabeça, Pedro Júnior chegou, levou para a canhota e soltou um foguete para o fundo do gol, ampliando o marcador.

Vila Nova-GO vence o Nova Mutum-MT e abre vantagem nas semifinais da Copa Verde

Créditos: Douglas Monteiro/ VNFC

Na altura dos 22, o zagueiro Renato Silveira, do Vila Nova, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Entretanto, mesmo em desvantagem numérica, o time goiano conseguiu ampliar com Tiago Real. O meia recebeu na entrada da área, girou com estilo e bateu no ângulo, fazendo o terceiro, decretando a vitória e levando uma grande vantagem para o jogo da volta.

DEU LEÃO!

O Remo avançou às semifinais após bater o Manaus-AM por 3 a 0, em jogo disputado no Baenão, em Belém do Pará. O Leão Azul abriu o placar aos 33 minutos da primeira etapa: Felipe Gedoz cobrou falta na área e encontrou Neto Pessoa, que de cabeça, desviou para o gol. Já aos 42, o atacante marcou o segundo: Neto levantou na grande área, a bola passou direto e foi morrer no fundo das redes do Manaus.

O Remo ainda conseguiu ampliar o placar do confronto: quando o relógio marcava 28 minutos da segunda etapa, Jefferson tabelou com Neto Pessoa, que chutou forte, o goleiro rebateu, Erick Flores estava livre e apenas empurrou para o fundo do gol, dando números finais ao duelo.

Nas semifinais, o Leão Azul fará o clássico contra o Paysandu, em dois jogos, valendo a vaga na grande final.