Vila Nova 2 x 1 Londrina – Vila garanta permanência na Série B e Tubarão se afunda na briga contra a degola – Futebol Interior

Goiânia, GO, 19 (AFI) – No duelo direto contra o rebaixamento, o Vila Nova se deu melhor do que o Londrina e garantiu a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. O time goiano se livrou do risco do rebaixamento ao bater nesta sexta-feira à noite o rival paranaense por 2 a 1, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 37ª rodada da Série B.

Com o resultado, o Vila Nova chega aos 48 pontos, sete a mais do que o Londrina, primeiro time na zona de rebaixamento.

Na 17ª colocação, o Londrina não depende de suas forças para se livrar do rebaixamento na última rodada. Antes de pensar na última rodada, terá que torcer para o Vitória não vencer o CRB na segunda-feira para não ser ultrapassado. Se o Vitória não vencer neste sábado, na última rodada, o Londrina precisa vencer o Vasco em casa e torcer para o Remo, que tem 42 pontos, não derrotar o Confiança em Belém para escapar.

O JOGO

Apesar de estar jogando fora de casa, o Londrina, que precisava da vitória, começou melhor na partida e antes dos dez minutos já tinha criado duas chances de gol. A primeira foi aos três, em chute de longa distância com Victor Daniel. Aos sete, Mossoró chegou chutando de fora da área, mas Moacir bloqueou no momento certo.

A volúpia do Londrina durou apenas o começo da partida. Apesar de não ter jogado bem no primeiro tempo, pela falta de inspiração nos setor de criação, o Vila Nova foi mais eficiente e fez dois na parte final do primeiro tempo. Aos 38 chegou ao primeiro gol. Após cruzamento da esquerda de Diego Tavares, a bola passa por Clayton, mas não passa por Alesson que completou para o gol.

O Vila chegou ao segundo ainda no primeiro tempo. Aos 43, Moacir foi derrubado por Felipe Vieira dentro d área. Arthur Rezende bateu a penalidade e marcou o segundo.

ETAPA FINAL

Se o primeiro tempo terminou cheio de emoção, o início do segundo tempo foi morno e com poucas chances claras de gol. Satisfeito com os dois gols feitos no primeiro tempo, o Vila Nova administrou o resultado no início e contava ainda com a falta de inspiração do setor ofensivo do Londrina para não ser agredido no segundo tempo.

Aos 26, porém, Marcelinho, que tinha entrado no lugar de Victor Daniel diminui o placar, após lançamento de Caprini.

O gol animou o Londrina, que se lançou ao ataque, porém faltou competência para empatar a partida.

PRÓXIMOS JOGOS

Na última rodada, no próximo domingo (28), o Vila Nova visita o Vitória em Salvador, enquanto o Londrina recebe o Vasco no estádio do Café em Londrina (PR). Todos os jogos da 38ª rodada serão às 16h.